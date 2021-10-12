YAVRU KEDİ İLE KÖPEĞİN DOSTLUĞU HAYRAN BIRAKTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YAVRU KEDİ İLE KÖPEĞİN DOSTLUĞU HAYRAN BIRAKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ÜN Genç ilçesinde küçük sanayi sitesinde kedi ile köpeğin dostluğu renkli görüntülere sahne oldu.

AYDIN (DHA) - BİNGÖL'ÜN Genç ilçesinde küçük sanayi sitesinde kedi ile köpeğin dostluğu renkli görüntülere sahne oldu. Aynı kapta bulunan yemeği paylaşan kedi ile köpek dostluğu görenleri hayran bıraktı

Yaklaşık bir ay önce bir otomobilin kaportasında sıkışan kediyi kurtaran Genç Sanayi Sitesi esnafı şimdi ise kedi ile köpeğin dostluğuyla huzur buluyor. İlçede hayvan farkındalığı açısından da başarılı işlere imza atan Sanayi Ustası Aydın Tutkal, bir ay önce sanayiye gelen bir aracın kaportasında sıkışan kediyi kurtarıp bakımını üstlendi. Sanayi de bulunan köpeklerle başta anlaşamayan kedi, zamanla köpeklerle dost olup aynı kaptan yemek yemeye başladı. Tutkal, bakıma muhtaç köpek ve kedilere de elinden geldiğince bakmaya çalıştığını söyledi. Tutkal, 'Bakıma muhtaç olan kedi ve köplere sanayide kendimiz bakıyoruz. En son 1 ay önce bir aracın kaportasında sıkışan kediyi kurtardık. O kedinin de bakımını üstlendik. İlk başlarda köpeklerle kovalamaca yaşayan kedi şu an aynı kaptan yemek yiyor, oyun oynuyorlar. Sanayi esnafı olarak onları böyle görünce içimiz huzur buluyor. Birlikte oynayıp birlikte uyuyorlar. Dostluklarıyla çevremize örnek oluyorlar' dedi.

YAVRU KEDİ İLE KÖPEĞİN DOSTLUĞU HAYRAN BIRAKTI

YAVRU KEDİ İLE KÖPEĞİN DOSTLUĞU HAYRAN BIRAKTI

YAVRU KEDİ İLE KÖPEĞİN DOSTLUĞU HAYRAN BIRAKTI

YAVRU KEDİ İLE KÖPEĞİN DOSTLUĞU HAYRAN BIRAKTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İBB binası önünde ölü köpek protestosu! Cansız bedeni yere bırakıp isyan etti

İBB binası önünde ölü köpek protestosu! Cansız bedeni yere bırakıp isyan etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ziya Selçuk Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Işıl Sergen Düm Tek Tek Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Sergio Perez Lewis Hamilton Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: YAVRU KEDİ İLE KÖPEĞİN DOSTLUĞU HAYRAN BIRAKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 13:01:19. #1.11#