YAVRU KEDİ İLE KÖPEĞİN DOSTLUĞU HAYRAN BIRAKTI

AYDIN (DHA) - BİNGÖL'ÜN Genç ilçesinde küçük sanayi sitesinde kedi ile köpeğin dostluğu renkli görüntülere sahne oldu. Aynı kapta bulunan yemeği paylaşan kedi ile köpek dostluğu görenleri hayran bıraktı

Yaklaşık bir ay önce bir otomobilin kaportasında sıkışan kediyi kurtaran Genç Sanayi Sitesi esnafı şimdi ise kedi ile köpeğin dostluğuyla huzur buluyor. İlçede hayvan farkındalığı açısından da başarılı işlere imza atan Sanayi Ustası Aydın Tutkal, bir ay önce sanayiye gelen bir aracın kaportasında sıkışan kediyi kurtarıp bakımını üstlendi. Sanayi de bulunan köpeklerle başta anlaşamayan kedi, zamanla köpeklerle dost olup aynı kaptan yemek yemeye başladı. Tutkal, bakıma muhtaç köpek ve kedilere de elinden geldiğince bakmaya çalıştığını söyledi. Tutkal, 'Bakıma muhtaç olan kedi ve köplere sanayide kendimiz bakıyoruz. En son 1 ay önce bir aracın kaportasında sıkışan kediyi kurtardık. O kedinin de bakımını üstlendik. İlk başlarda köpeklerle kovalamaca yaşayan kedi şu an aynı kaptan yemek yiyor, oyun oynuyorlar. Sanayi esnafı olarak onları böyle görünce içimiz huzur buluyor. Birlikte oynayıp birlikte uyuyorlar. Dostluklarıyla çevremize örnek oluyorlar' dedi.