YATAK ODASINDA BAŞINDAN TABANCAYLA VURULMUŞ CESEDİ BULUNDU - Haberler
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YATAK ODASINDA BAŞINDAN TABANCAYLA VURULMUŞ CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da ailesiyle birlikte yaşayan Muzaffer Aktağlı'nın (32) yatak odasında tabancayla başında vurulmuş cesedi bulundu.

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da ailesiyle birlikte yaşayan Muzaffer Aktağlı'nın (32) yatak odasında tabancayla başında vurulmuş cesedi bulundu. Aktağlı'nın cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde duran polis, soruşturmaya devam ediyor.

Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi 37027 Sokak'taki iki katlı müstakil evde ailesi ile birlikte yaşayan Muzaffer Aktağlı, bugün saat 08.00 sıralarında kalkmayınca annesi uyandırmak istedi. Odaya giren annesi, Muzaffer Aktağlı'nın kanlar içinde yatarken buldu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, başından tabancayla vurulduğu belirlenen Aktağlı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polisin yaptığı incelemede, odada boş kovan bulundu, silaha ise ulaşılamadı.

Muzaffer Aktağlı'nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Muzaffer Aktağlı'nın cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor.

YATAK ODASINDA BAŞINDAN TABANCAYLA VURULMUŞ CESEDİ BULUNDU

YATAK ODASINDA BAŞINDAN TABANCAYLA VURULMUŞ CESEDİ BULUNDU

YATAK ODASINDA BAŞINDAN TABANCAYLA VURULMUŞ CESEDİ BULUNDU

YATAK ODASINDA BAŞINDAN TABANCAYLA VURULMUŞ CESEDİ BULUNDU

YATAK ODASINDA BAŞINDAN TABANCAYLA VURULMUŞ CESEDİ BULUNDU

YATAK ODASINDA BAŞINDAN TABANCAYLA VURULMUŞ CESEDİ BULUNDU
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Haber: YATAK ODASINDA BAŞINDAN TABANCAYLA VURULMUŞ CESEDİ BULUNDU - Haberler
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