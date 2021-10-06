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Son dakika: Yaşlı adam merdiven boşluğunda ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: Yaşlı adam merdiven boşluğunda ölü bulundu

Son dakika haberler: Samsun'da yaşlı bir adam apartmanın merdiven boşluğunda ölü bulundu.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da yaşlı bir adam apartmanın merdiven boşluğunda ölü bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiflik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfettin Topkara (84) bir apartmanın merdiven boşluğunda yerde yatarken fark edildi. Olay 112'ye haber verildi. 112 ekipleri yaşlı adamın olay yerinde öldüğünü tespit etti Seyfettin Topkara'nın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşlı adamın Giresun'da ikamet ettiği öğrenildi. Seyfettin Topkara'nın kesin ölümünün otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

(Muhammer Ay/İHA)

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