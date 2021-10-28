YASED'den Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YASED'den Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlaması

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
YASED'den Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlaması

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümüne ilişkin, "YASED üyeleri olarak, Türkiye'de Türkiye ile birlikte büyüdüğümüz 98 yıla ve fazlasına tanıklık etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümüne ilişkin, "YASED üyeleri olarak, Türkiye'de Türkiye ile birlikte büyüdüğümüz 98 yıla ve fazlasına tanıklık etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin uluslararası yatırımcıları olarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını ve rekabetçiliğini geliştirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sargın, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, çağdaş Türkiye'nin temellerini atan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in kurucularını minnetle andığını belirtti.

Cumhuriyetle birlikte gelen demokrasi ve özgürlüğün, Türkiye'nin uluslararası arenada gücünün ve rekabetçiliğinin en temel dayanağı olduğunu aktaran Sargın, "YASED üyeleri olarak, Türkiye'de Türkiye ile birlikte büyüdüğümüz 98 yıla ve fazlasına tanıklık etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin uluslararası yatırımcıları olarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını ve rekabetçiliğini geliştirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
Dizilerden etkilenen vatandaşlar soyadlarını 'Alemdar' ve 'Çakırbeyli' yapmak istiyor

Dizilerden etkilenen vatandaşlar soyadlarını "Alemdar" ve "Çakırbeyli" yapmak istiyor

 MSB'den 'F-35' açıklaması

MSB'den 'F-35' açıklaması

 Son dakika haber | Türkiye'de 26 bin 896 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber | Türkiye'de 26 bin 896 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title