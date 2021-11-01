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Yaşayan Cumhuriyet Sergisi Açılışı

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Yaşayan Cumhuriyet Sergisi Açılışı

Yaşayan Cumhuriyet Sergisi AçılışıKöprübaşı Yakup Atila İlkokulu-Ortaokulu'nda öğrenciler ve öğretmenlerimizce hazırlanan 'YAŞAYAN CUMHURİYET' sergisi düzenlendi, Sergide Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait değişimin simgesi eserler sergilendi.

Yaşayan Cumhuriyet Sergisi AçılışıKöprübaşı Yakup Atila İlkokulu-Ortaokulu'nda öğrenciler ve öğretmenlerimizce hazırlanan 'YAŞAYAN CUMHURİYET' sergisi düzenlendi, Sergide Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait değişimin simgesi eserler sergilendi. Serginin açılışını Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN, Belediye Başkanı Özkan ALTUN ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin ŞAHİN ile birlikte yaptılar.

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