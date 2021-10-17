Yaşargül BIÇAKÇI hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
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Yaşargül BIÇAKÇI hakkın rahmetine kavuşmuştur.

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Yaşargül BIÇAKÇI hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Yaşargül BIÇAKÇI hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Yaşargül BIÇAKÇI hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Yağlıdere köyü Karaağaç mahallesi sakinlerinden Veysel BIÇAKCI'nın ablası Hüseyin, Sibel ve Kerim GÜLCÜ'nün anneleri Yaşargül BIÇAKÇI hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip aynı yerde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Hüseyin GÜLCÜ: 0538 564 22 62

17 Ekim 2021, Pazar

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Haber: Yaşargül BIÇAKÇI hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
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