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Yasaklar, kısıtlamalar geri gelecek mi?

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Yasaklar, kısıtlamalar geri gelecek mi?

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından aşılama ve toplumsal bağışıklık sağlamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, yasaklar geri gelecek mi?

Aşı ile korunan kişi sayısının yani toplumsal bağışıklığın artmadığını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Aşı kararsızlığı bu kadar fazla, aşı karşıtları da yalanlarıyla toplumu bu denli ve rahat zehirlerken, toplumsal bağışıklık sağlamanın mümkün olmadığını görüp, devletin ek önlemler alma zamanı geldi, umarım geçmez" diye konuştu. Peki, kısıtlamalar geri gelecek mi?

KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşılama oranıyla ilgili bir grafik paylaşan Prof. Dr. Ceyhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

"Aşı ile korunan kişi sayısı yani toplumsal bağışıklık artmıyor. Her gün giderek azalıyor. 1. doz sayısı 100 binin altında. Önce inaktif aşıyla aşılanıp, şimdi bağışıklığını kaybedenlerin günlük sayısı daha fazla. Yüzde 80 aşıyla korunan hedefinden giderek uzaklaşıyoruz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

"TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK SAĞLAMA ARTIK MÜMKÜN DEĞİL"

Aşı kararsızlığı bu kadar fazla, aşı karşıtları da yalanlarıyla toplumu bu denli ve rahat zehirlerken, toplumsal bağışıklık sağlamanın mümkün olmadığını görüp, devletin ek önlemler alma zamanı geldi, umarım geçmez."

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