Yasaklama Kararı ile İlgili Basın Açıklaması

T. C.

ADANA VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

BASIN BÜLTENİ

Gerçek ve Tüzel kişiler tarafından Mezopotamya Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği, Mezopotamya Kültür Merkezi-MKM adı altında yapılacak olan etkinliklerin terör örgütleri ve marjinal gruplarca toplumsal şiddet hareketlerine yönelik sansasyonel ve provokatif saldırılar ile kargaşa ortamı çıkarmaya çalışılabileceği, terör örgütlerinin hedefi olabilecek kişiler ve diğer vatandaşlarımızın can güvenliklerinin tehlikeye düşürülebileceği, kamu düzenini bozacak, halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek, başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği ayrıca terör örgütlerine sempatizan şahıs/şahısların katılım yapabileceği değerlendirildiğinden,

İlimiz sınırları içerisinde, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel ahlak veya başkalarının hak ve özgürlüklerin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla; yapılacak olan Mezopotamya Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği, Mezopotamya Kültür Merkezi-MKM ad veya içeriğinde Talat Yeşil, Mehmet Atlı, Cevdet Bağca, XECE, Genim, Şilan Dora, Yemlihan Adıgüzel, Emine Şilan Yüksekkaya, Hadice Yaşar, Fadime Pulat, Neslihan Ediş, Hüseyin İldan isimli şahıslarında katılacağı veya düzenleyeceği etkinliklerin ilimiz genelinde (İl Merkezi, İlçeler ve Jandarma Sorumluluk bölgeleri dahil) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun (11/A) ve (11/C) maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi hükümleri doğrultusunda suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlikenin bulunması nedeniyle 23. 10. 2021 tarihinde saat: 00. 01 den başlayarak 29. 10. 2021 tarihinde saat: 23. 59'a kadar ilgi sayılı Olur ile Yasaklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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