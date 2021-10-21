Yasaklama Kararı

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden ilimiz sınırları içerisinde bulunan Ceza infaz kurumlarının kampüsünde, eklentilerinde ve tel örgü sınırının 1 km mesafe içerisinde yapılacak "Toplanma, gösteri ve yürüyüş, basın açıklaması, röportaj, kamera çekimi, pankart açma ve taşıma, slogan atma, yazılı veya üzerinde sembol bulunan kıyafetlerle cezaevine girme, cep telefonu ile çekim yapmak, fotoğraf çekmek, stant açmak, eylemsel davranışlarda bulunmak" gibi etkinlikler 21-28 Ekim 2021 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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