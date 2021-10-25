Yasak Elma Yıldız kimdir? Yasak Elma Yıldız gerçek adı nedir? sorularına yanıt aranıyor. Yasak Elma dizisi oyuncuları merak ediliyor. Eda Ece'nin canlandırdığı karakter sosyal medyada fenomen hale gelmiştir. Oyunculuğuyla dikkat çeken isim hakkında detayları sizler için derledik.

YASAK ELMA YILDIZ KİMDİR?

Ona göre mutluluğun anahtarı zengin bir koca bulup evlenmek ve lüks içinde bir hayat yaşamaktır. Sosyeteye ve lüks insanlara hayranlık duyar. Yıllar sonra Ender'in teklifiyle hayatının değişebileceğini anlayıp, aklını Halit'i tavlamak ve onun karısı olabilmek için kullanacaktır.

EDA ECE KİMDİR?

20 Haziran 1990'da İstanbul'da doğmuştur. Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdikten sonra, Sanat Tarihi üzerine ders aldı ve bir galeride çalışmaya başladı. Ayrıca okul yıllarında tiyatro kollarına üye olan ve oyunlarda görev alan Eda Ece, bir gün oynamış olduğu bir tiyatro oyununda menajer Tümay Özokur'un dikkati çekerek oyunculuk teklifleri almıştır.

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