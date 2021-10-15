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Yasadışı yollarla Mersin'e getirildiği düşünülen 'ceylan' koruma altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Yasadışı yollarla Mersin'e getirildiği düşünülen 'ceylan' koruma altına alındı Türkiye'de daha çok Şanlıurfa ve Hatay bölgesinde görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ceylan, Erdemli ilçesinde bulundu Koruma altına alınarak bakımı yapılan ceylan...

ŞANLIURFA (İHA) - Yasadışı yollarla Mersin'e getirildiği düşünülen 'ceylan' koruma altına alındı

Türkiye'de daha çok Şanlıurfa ve Hatay bölgesinde görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ceylan, Erdemli ilçesinde bulundu

Koruma altına alınarak bakımı yapılan ceylan Şanlıurfa'ya gönderildi

MERSİN - Türkiye'de daha çok Şanlıurfa ve Hatay bölgesinde görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan 'Gazella gazella' türü ceylan, kaçak olarak getirildiği değerlendirilen Mersin'in Erdemli ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından yakalandı. Av koruma ve kontrol ekiplerine teslim edilen ceylan koruma altına alındı.

Erdemli ilçesi Karahadırlı Mahallesinde bir vatandaş yolda bir ceylanın gezdiğini gördü. Yaralı olabileceğini düşündüğü ceylanı yakalayan duyarlı vatandaş durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü Erdemli av koruma ve kontrol ekibine haber verdi.

Ekipler bölgeye kaçak getirildiği ve elden kaçmış olabileceğini değerlendirdiği ceylan için harekete geçti. Ekipler duyarlı vatandaşa ulaşarak ceylanı koruma altına aldı. Yapılan ilk kontrolde yaralı olmadığı, sağlıklı olduğu tespit edilen 1 yaşındaki 'Gazella gazella' türü dağ ceylanı bakım ve takibinin yapılabilmesi için Şanlıurfa Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonuna sevk edildi.

Yasadışı yollarla Mersin'e getirildiği düşünülen 'ceylan' koruma altına alındı

Yasadışı yollarla Mersin'e getirildiği düşünülen 'ceylan' koruma altına alındı

Yasadışı yollarla Mersin'e getirildiği düşünülen 'ceylan' koruma altına alındı

Yasadışı yollarla Mersin'e getirildiği düşünülen 'ceylan' koruma altına alındı
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yasadışı yollarla Mersin'e getirildiği düşünülen 'ceylan' koruma altına alındı - Haberler
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