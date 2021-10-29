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Yaşadığı evi ateşe veren yaşlı kadın, yangına müdahale için gelen ekiplere kapıyı açmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yaşadığı evi ateşe veren yaşlı kadın, yangına müdahale için gelen ekiplere kapıyı açmadı Malatya'da oturduğu evi ataşe veren yaşlı kadın yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine direnince ekipler 12. kattaki ikamete pencereden girdi.

MALATYA (İHA) - Yaşadığı evi ateşe veren yaşlı kadın, yangına müdahale için gelen ekiplere kapıyı açmadı

MALATYA - Malatya'da oturduğu evi ataşe veren yaşlı kadın yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine direnince ekipler 12. kattaki ikamete pencereden girdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaşlı kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, Battalgazi İlçesi'ne bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, TOKİ Konutlarında bir sitenin 12'inci katında yalnız yaşayan Ü.Ç. evindeki bazı eşyaları ateşe verdi. Komşuların durumu fark etmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bölgeye intikal eden ekipler daireye girmekte zorluk yaşadı. Defaatle çalınan kapı açılmayınca itfaiye yardımıyla daireye giren ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, yaşlı kadın ise bulunduğu yerden alınarak aşağı indirildi.

Yaralananın olmadığı olayda, evde bulunan çarşafları tutuşturdu öğrenilen yaşlı kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaşadığı evi ateşe veren yaşlı kadın, yangına müdahale için gelen ekiplere kapıyı açmadı

Yaşadığı evi ateşe veren yaşlı kadın, yangına müdahale için gelen ekiplere kapıyı açmadı

Yaşadığı evi ateşe veren yaşlı kadın, yangına müdahale için gelen ekiplere kapıyı açmadı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | Yaşadığı evi ateşe verdi, yangına müdahale için gelen ekiplere kapıyı açmadı

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