MSB: Irak'a geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı - Haberler
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MSB: Irak'a geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: Irak'a geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Irak'a geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesinin yakalandığı duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Irak'a geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesinin yakalandığı duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Irak'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


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