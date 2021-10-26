MSB: Irak'a geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Irak'a geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesinin yakalandığı duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Irak'a geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesinin yakalandığı duyurdu.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Irak'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
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