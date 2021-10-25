Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 6 kişi yakalandı - Haberler
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Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 6 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner - Haberler | Yerel

Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 6 kişi yakalandı Eskişehir'de yasa dışı silah ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 6 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yasa dışı silah ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti suçuna yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 4 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 95 adet tabanca mermisi, 4 adet av tüfeği, 105 adet av tüfeği mermisi, 55 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 6 kişi yakalandı

Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 6 kişi yakalandı

Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 6 kişi yakalandı

Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 6 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner - Son Dakika Haberleri
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