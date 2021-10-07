Yaş Grupları Bölge Takım Yarışmaları - Haberler
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Yaş Grupları Bölge Takım Yarışmaları

Habermetre - Haberler | Toplum
Yaş Grupları Bölge Takım Yarışmaları

Gençler ve Küçükler Bölge Yarışmaları Salon Tahsisi (excel) (07. 10. 2021) İndirKatılım Formu (excel) (07. 10. 2021) İndir2021-22 Sezonu Bölge Yarışmaları Kura Talimatı (excel) (07. 10. 2021) İndir2021-2022 BÖLGE TAKIM YARIŞMALARI REGLAMANI (word) (07. 10. 2021) İndir.

Gençler ve Küçükler Bölge Yarışmaları Salon Tahsisi (excel) (07. 10. 2021) İndir

Katılım Formu (excel) (07. 10. 2021) İndir

2021-22 Sezonu Bölge Yarışmaları Kura Talimatı (excel) (07. 10. 2021) İndir

2021-2022 BÖLGE TAKIM YARIŞMALARI REGLAMANI (word) (07. 10. 2021) İndir

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Haber: Yaş Grupları Bölge Takım Yarışmaları - Haberler
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