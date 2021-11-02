"Yarının Dünyasına İvmeyle" sergisi sanatseverlerle buluştu

Yıldız Teknik Üniversitesinin (YTÜ) SIGMA iş birliği ile düzenlediği "Yarının Dünyasına İvmeyle" sergisi, 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde Tarihi Hamam Binası Çok Amaçlı Toplantı Salonu'ndaki sergide, Engin Beyaz, Hakan Gündüz, Numan Okutan, Ozan Türkkan ve Nergiz Yeşil'in eserleri yer alıyor.

Küratörlüğünü Eşref Alemdar'ın üstlendiği sergi, ziyaretçileri yapay zeka, makine öğrenimi, dirimbilim, dijitalleşme ve iletişim üzerinden bilim ve teknolojideki en son gelişmelere dönük iç görülere ve tartışmalara davet ederken, sürekli artan teknolojilere de işaret ediyor ve anlamayı amaçlıyor.

Sergiye, "Sanatçı-Küratör Konuşmaları" ile mimar Melike Altınışık, Gökhan Avcıoğlu ve Han Tümertekin ile "yarının kentleri"nin tartışılacağı bir konferans dizisi de eşlik edecek.

Sergide Engin Beyaz'ın, iletişim ağlarını ve teknolojiyi sembolize eden dev örümcek ağları, dijital sanat ve deneysel medya üzerine çalışmalarıyla tanınan Ozan Türkkan'ın yaşamın başlangıcına ve döngüsüne adanmış ses, yapay zeka ve makine öğrenimi desteğiyle oluşturduğu video yerleştirmesi ile Hakan Gündüz'ün makine zekası ve 3 bin adet yağlıboya tabloyu içeren veri setini kullanarak izleyicilerin yüz ifadelerinden anında oluşturduğu portreler görülebilir.

Ressam Numan Okutan'ın da insan bitki melezi absürd portresiyle insansı robotların yaşamın içindeki varoluşuna dikkat çeken yağlı boya tablosunun yanı sıra biyosanatçı Nergiz Yeşil'in Kombucha mantarı kullanılarak elde edilen sözde deri örnekleri ile hiç var olmamış bir türü işaret eden yerleştirmesi de yine sergi boyunca ziyaret edilebilir.

Sergi, 30 Kasım'a kadar pazartesi ve cuma günleri 10.00-16.00 saatlerinde arasında açık olacak.

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