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Yarın otobüsler bedava mı 2021? İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi?

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Yarın otobüsler bedava mı 2021? İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklamanın ardından Yarın otobüsler bedava mı 2021? İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi? sorularına yanıt arandı. Yarın hangi gün, önemi nedir? 6 Ekim'in önemi nedir? Otobüsler bedavı mı? Metro, metrobüs, tramvay bedava mı? Peki 6 Ekim'de İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs ve vapur ücretsiz mi?

Yarın otobüsler bedava mı 2021? İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi? soruları, son dakika haberler inin ardından araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Peki 6 Ekim'de İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs ve vapur ücretsiz mi? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

YARIN OTOBÜSLER BEDAVA MI 2021?

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü yarın yani 6 Ekim tarihine denk geliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım ile ilgili şu paylaşımı yaptı; "İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek" Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

GÜLHANE PARKI'NDA KUTLAMA YAPILACAK

İBB Başkanı ayrıca İstanbulluları Gülhane Parkı'nda yapılacak kutlama etkinliklerine davet etti.

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