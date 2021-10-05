Yarın İETT bedava mı? 6 Ekim İETT ücretsiz mi? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yarın İETT bedava mı? 6 Ekim İETT ücretsiz mi?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Yarın İETT bedava mı? 6 Ekim İETT ücretsiz mi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklamanın ardından Yarın otobüsler bedava mı 2021? İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi? sorularına yanıt arandı. Yarın hangi gün, önemi nedir? 6 Ekim'in önemi nedir? Otobüsler bedavı mı? Metro, metrobüs, tramvay bedava mı? Peki 6 Ekim'de İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs ve vapur ücretsiz mi? 6 EKİM Yarın otobüsler ücretsiz mi? Yarın İETT bedava mı?

Yarın otobüsler bedava mı 2021? Yarın İett bedava mı? İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi? soruları, son dakika haberler inin ardından araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Peki 6 Ekim'de İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs ve vapur ücretsiz mi? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. 6 EKİM Yarın otobüsler ücretsiz mi? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

YARIN İETT BEDAVA MI?

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü yarın yani 6 Ekim tarihine denk geliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım ile ilgili şu paylaşımı yaptı; "İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek" Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

GÜLHANE PARKI'NDA KUTLAMA YAPILACAK

İBB Başkanı ayrıca İstanbulluları Gülhane Parkı'nda yapılacak kutlama etkinliklerine davet etti.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Necmettin Erbakan
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ahmet Nur Çebi Stefan Kuntz Caner Erkin Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yarın İETT bedava mı? 6 Ekim İETT ücretsiz mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 22:12:26. #1.12#