Yarın bankalar açık mı? 29 Ekim'de bankalar çalışacak mı? 29 Ekim banka çalışma saatleri!
29 Ekim bu sene Cuma gününe denk gelmekte. Resmi tatil olmasıyla birlikte bankaların da çalışma saatleri merak edildi. Resmi tatillerde bankalarda işlem yapacak olan kişiler 28-29 Ekim tarihlerinde bankalar çalışma durumlarını araştırmayı sürdürüyor. Peki, Yarın bankalar açık mı? 29 Ekim'de bankalar çalışacak mı? 29 Ekim banka çalışma saatleri nelerdir?
Perşembe günü bankalar öğlene kadar açık olacak, aynı şekilde okullarda öğlene kadar ders yapılacak ve eczaneler öğleden sonra nöbetçi eczane usulü hizmet verecek. Perşembe günü bankalarda işlem gerçekleştirecek olanlar öğlene kadar işlemlerini yapmaması durumunda bir sonraki işlem günü olan 1 Kasım 2021 Pazartesi gününü beklemek zorunda olacak. Peki, Yarın bankalar açık mı? 29 Ekim'de bankalar çalışacak mı? 29 Ekim banka çalışma saatleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...
Resmi tatil takvimine göre 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim resmi tatil olarak kabul ediliyor. Buna göre 28 Ekim 2021 Perşembe günü yarım gün, 29 Ekim 2021 Cuma ise tam gün resmi tatil olacak.
Perşembe günü bankalar öğlene kadar açık olacak, aynı şekilde okullarda öğlene kadar ders yapılacak ve eczaneler öğleden sonra nöbetçi eczane usulü hizmet verecek. Perşembe günü bankalarda işlem gerçekleştirecek olanlar öğlene kadar işlemlerini yapmaması durumunda bir sonraki işlem günü olan 1 Kasım 2021 Pazartesi gününü beklemek zorunda olacak.
Diğer kurumlarda da benzer uygulama görülecek. Bu nedenle resmi kurumlarda işlem yapacakların perşembe günü öğlene kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
19 Nisan 1925'te 29 Ekim'in bayram olarak kabul edilmesini öngören teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.
29 Ekim'de yapılan EFT işlemleri 1 gün sonra hesaba geçer. Ancak 29 Ekim'in 2021 yılında cuma gününe denk geldiği düşünülürse EFT işlemleri hafta başında hesaba geçer. Havale işlemleri ise aynı gün hesaba geçer. Fast işlemleri de hafta sonu kısıtlaması olmadan aynı gün hesaba geçer.
Resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında noterler de bulunmakta. 29 Ekim'de noterler de kapalı olacak. 29 Ekim'de de resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bankalar, okullar, noterler, PTT'ler, kargolar ve devlet daireleri 29 Ekim'de faaliyette olmayacak.
Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümü olan 29 Ekim 2021 tarihi öncesi, 28 Ekim Perşembe günü için son durum özel sektör çalışanları tarafından araştırılıyor. 1925 yılından beri bayram olarak kutlanan 29 Ekim tam gün, 28 Ekim ise yarım gün resmi tatildir.
Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünün kutlanacağı bayram öncesindeki gün olan 28 Ekim de tatil olarak yer olarak yer alıyor. 28 Ekim 2021 günü kamu kurumları yarım gün çalışacak. 28 Ekim Çarşamba yarım gün, 29 Ekim Cuma tam gün tatil yapılacak. Hastaneler, devlet daireleri kapalı olacak.