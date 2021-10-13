Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek bozulmasını istedi.

KONYA (İHA) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek bozulmasını istedi.

Konya'da sevgilisini dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezası alan Kadir Şeker için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilen cezayı yüksek buldu ve 1. Ceza Dairesi'nden cezanın bozulmasını istedi.

'Kasten öldürme' suçundan daha önce müebbet hapis cezasına çarptırılan Şeker, suçun tahrik altında işlenmesi ve iyi hal indirimiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

(Engin Yağcı/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Meral Akşener Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Seda Sayan Amelia Hamlin
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Nihal Yalçın Gazeteler Hakan Binbaşgil Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 16:31:54. #1.12#