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Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek bozulmasını istedi.

KONYA (İHA) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek bozulmasını istedi.

Konya'da sevgilisini dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezası alan Kadir Şeker için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilen cezayı yüksek buldu ve 1. Ceza Dairesi'nden cezanın bozulmasını istedi.

'Kasten öldürme' suçundan daha önce müebbet hapis cezasına çarptırılan Şeker, suçun tahrik altında işlenmesi ve iyi hal indirimiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. - ANKARA

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Son dakika! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi

Son dakika! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi
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Haber: Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi - Haberler
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