Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi (2)

KADİR ŞEKER'İN AĞABEYİ: UMUT OLUR UMARIMKadir Şeker hakkında verilen 12,5 yıl hapis cezasını, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yüksek bulmasını değerlendiren ağabeyi Hidayet Fatih Şeker, adaletin yerini bulacağını düşündüklerini söyledi.

KADİR ŞEKER'İN AĞABEYİ:  UMUT OLUR UMARIM

Kadir Şeker hakkında verilen 12,5 yıl hapis cezasını, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yüksek bulmasını değerlendiren ağabeyi Hidayet Fatih Şeker, adaletin yerini bulacağını düşündüklerini söyledi. Şeker, "Yargının kararına saygımız sonsuz. Yüce Türk yargısı, ne derse o olur. Tüm kamuoyu, cezanın yüksek olduğunu zaten söylüyordu. Verilen cezanın ne kadar ağır olduğunu biliyoruz. Kadına şiddet olaylarında Kadir Şeker'in olayı hep gündeme geliyor. Toplumda adalet duygusu zayıflamıştı. Böylelikle insanlar için bir umut olur umarım" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Demet Akalın Nihal Yalçın
Spor Caner Erkin Fatih Terim Burak Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mustafa Şentop Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 15:36:35. #1.13#