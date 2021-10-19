Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin Kan Bağışında Bulundu

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin Türk Kızılayı "Kan Bağışı Kampanyası"na destek olmak amacıyla Yargıtay Polikliniği'nde kan bağışında bulundu.

Kan bağışının önemine dikkat çeken Akarca, tüm Yargıtay üyelerini, daire başkanlarını, tetkik hakimlerini, Cumhuriyet savcılarını ve personeli kan bağışında bulunmaya davet etti.

Akarca ve Şahin ile birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da kan bağışında bulundu.

Yargıtay Başkanlığınca düzenlenen Türk Kızılayına "Kan Bağışı Kampanyası" kapsamında 19-20 Ekim tarihlerinde kan bağışında bulunulabilecek.

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