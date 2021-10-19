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Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin kan bağışında bulundu

AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin kan bağışında bulundu

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Akarca ve Şahin, Yargıtay Başkanlığınca düzenlenen "Kan Bağışı Kampanyası" kapsamında, Yargıtay Polikliniği'ne gelerek kampanyaya katıldı.

Kan bağışının önemine dikkati çeken Akarca, tüm Yargıtay üyelerini, tetkik hakimleri, savcıları ve Yargıtay personelini kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kampanya kapsamında, ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu ile Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da kan bağışında bulundu.

Kan bağışı kampanyası yarın da devam edecek.

Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin kan bağışında bulundu

Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin kan bağışında bulundu

Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin kan bağışında bulundu

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri
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