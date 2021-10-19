Yargıtay Başkanı Akarca, Kenya Ombudsmanı ve Kamu Denetçiliği Kurumu Heyetlerini Kabul Etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kenya Ombudsmanı ve Afrika Ombudsmanlar ve Arabulucular Birliği Genel Sekreteri Florence Kajuju ve Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile beraberindeki heyetleri 18 Ekim'de kabul etti.

Akarca, heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, vatandaşların şikayetlerinin Kamu Başdenetçisi'nin önerileri doğrultusunda çözüme kavuştuğunu, böylece şikayet konusu olayın davaya dönüşme ihtimalinin ortadan kaldırılarak yargının yükünün hafifletildiğini ifade etti.

Türkiye'de kamu başdenetçiliğinin önemli bir görev ifa ettiğini belirten Akarca, insan hakları ve yargıya ilişkin konularda Kurumun hazırladığı raporları değerli bulduklarını da söyledi.

Yargıtay Başkanlığı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı binalarının konuklara gezdirildiği kabulde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı.

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