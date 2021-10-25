Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı Heyetini Kabul Etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında, bilgi ve deneyim paylaşımı ile iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı savcılarından oluşan heyeti kabul etti.

"Kardeş ülke Azerbaycan'la ilişkilerimizi tek millet iki devlet ilkesi ile yürütüyoruz" diye sözlerine başlayan Akarca, iki ülke arasında hukuk alanındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı Bilim-Eğitim Merkezi Stratejik Planlama ve Risk Tanımlama Dairesi Başkanı Dadaşov Ferid Zemanioğlu başkanlığındaki heyet, 17-27 Ekim tarihleri arasında ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştiriyor.

Heyetin kabulünde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili Eyup Yeşil, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı.

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