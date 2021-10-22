YARGI Reformu Stratejisi kapsamında yargılamaların hızlandırılması ve adalete erişimin kolaylaştırılmasını sağlayan yargıda dijital dönüşüm çalışmalarına Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) Mobil uygulaması da eklendi.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından Yargı Reformu Stratejisi kapsamında yargılamaların hızlanması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve yargıda dijital dönüşüm hedeflerine yönelik e-vatandaş, celse, e-arabulucu, e-uzlaştırmacı, e-bilirkişi mobil uygulamaları hayata geçirildi. Bakanlık bünyesindeki mühendislerce tamamen yerli yazılımlarla oluşturulan uygulamalar ile mobil platformlardan da UYAP sistemine erişim sağlanmasının önü açıldı. Yargılamaların hızlandırılması ve adalete erişimin kolaylaştırılmasını sağlayan yargıda dijital dönüşüm çalışmalarına UYAP Mobil uygulaması da eklendi.

Adalet Bakanlığı mühendislerince geliştirilerek hayata geçirilen UYAP Mevzuat mobil uygulaması da hakim, savcı, avukat ve diğer yargı çalışanlarının mevzuat ve yüksek yargı kararlarına ulaşabilmesine olanak tanıyor. İnternet üzerinden ücretsiz şekilde indirilebilen ve tüm vatandaşların da erişimine açık olan uygulamadaki 'içtihat ara' butonu ile Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına, 'mevzuat ara' butonu ile de kanun, yönetmelik, tüzük, genelge, tebliğ, KHK, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Uluslararası Sözleşme ve HSK İlke Kararına ulaşılabiliyor. Uygulamada yer alan kararlara tarih, dava adı, başvuru numarası gibi kriterler girilerek erişim sağlanabiliyor.