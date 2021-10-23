YARGI Reformu Strateji Belgesiyle, belirlenen tarihte yargı önünde bulunma sözü veren 2 bin 711 kişi, Cumhuriyet Savcısının emriyle serbest bırakıldı.

Dördüncü Yargı Paketiyle birlikte, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, sadece ifadesi alınmak amacıyla düzenlenen yakalama emri üzerine mesai saatleri dışında yakalanan ve belirlenen tarihte yargı önünde hazır bulunma sözü veren 2 bin 711 kişi, Cumhuriyet Savcısının emriyle serbest bırakıldı.

Kanuni düzenleme uyarınca serbest bırakma her yakalama emri için ancak bir kez uygulanabiliyor. Taahhüdünü ihlal eden kişi, bu imkandan bir daha yararlanamıyor. Ayrıca taahhüdünü yerine getirmeyen kişiye, yakalama emrinin düzenlendiği yer Cumhuriyet Savcısı tarafından para cezası veriliyor.