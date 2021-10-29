Yaralı yavru ayıya jandarmadan şefkat eli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaralı yavru ayıya jandarmadan şefkat eli

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

Yaralı yavru ayıya jandarmadan şefkat eli Tunceli'de bir aracın çarpması sonucu yaralandığı öğrenilen bir yavru ayı, jandarma ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.

TUNCELİ (İHA) - Yaralı yavru ayıya jandarmadan şefkat eli

TUNCELİ - Tunceli'de bir aracın çarpması sonucu yaralandığı öğrenilen bir yavru ayı, jandarma ekipleri tarafından Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Olay, Tunceli-Pülümür karayolu üzerinde meydana geldi. Karayolu üzerinde yaralı bir yavru ayı bulunduğu bilgisinin alınması üzerine olay yerine jandarma ekipleri intikal etti. Veteriner hekim tarafından ilk tedavisi olay yerinde yapılan yavru ayı daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Yaralı yavru ayıya jandarmadan şefkat eli

Yaralı yavru ayıya jandarmadan şefkat eli

Yaralı yavru ayıya jandarmadan şefkat eli

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Turuncu kategorideki terörist ikna yoluyla teslim oldu

Son dakika haberleri! Turuncu kategorideki terörist ikna yoluyla teslim oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title