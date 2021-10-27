GÜMÜŞHANE (İHA) - Yaralı vaşak tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de geçtiğimiz cuma günü araç çarpması sonucu yaralanan vaşak tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlıklı bir şekilde doğaya bırakıldı.

Gümüşhane-Bayburt karayolu üzerinde cuma gecesi bir aracın çarpıp kaçması sonucu yaralanan vaşak duyarlı vatandaşlar tarafından yolun ortasında görülünce hemen Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verilmişti.

İhbarın ardından yaralı vaşağı karayolundan alarak araçla kuruma getiren yetkililer gözetim altında tuttukları vaşağı Kelkit'te kuruma ait kanatlı üretim istasyonunda veteriner gözetiminde tedavisine başladı.

Çarpma sonucu kafasından darbe alan 5 yaşlarındaki erkek vaşak Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen tedavi sürecinin ardından yine yaralandığı yerde sağlıklı bir şekilde doğaya bırakıldı.

Gümüşhane'de son yıllarda popülasyonları artan vaşağın yaralandığı bölgedeki köy sakinleri ise geceleri yaralı vaşağın eşinin alana gelerek sabahlara kadar ses çıkardığını ifade etti.