Yaralı vaşak tedavi edilerek doğaya bırakıldı
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Haberler | Güncel
Yaralı vaşak tedavi edilerek doğaya bırakıldı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaralı halde bulunan vaşağın tedavi edilerek yeniden doğaya bırakıldığını açıkladı.
GÜMÜŞHANE (İHA) - Yaralı vaşak tedavi edilerek doğaya bırakıldı
GÜMÜŞHANE - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaralı halde bulunan vaşağın tedavi edilerek yeniden doğaya bırakıldığını açıkladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yaralı halde bulunarak Gümüşhane Şube Müdürlüğümüze getirilen vaşak, tedavi edilerek yeniden doğaya bırakıldı" denildi.