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Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel
Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde Kadir Altan'ın, çalıştığı iş yerinin bahçesine bulduğu yaralı şahin, tedaviye alındı.

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde Kadir Altan'ın, çalıştığı iş yerinin bahçesine bulduğu yaralı şahin, tedaviye alındı.

Eskil ilçesinde Kadir Altan, çalıştığı toplum sağlığı merkezi bahçesinde kanadından yaralı kızıl şahin buldu. Altan aracına aldığı şahini, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Şahin, ilk müdahalenin ardından tedavisi için Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne gönderildi. Şahinin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.


Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı

Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı - Haberler
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