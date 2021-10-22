Yaralı halde bulunan eşek ve atlar hayvan barınağında tedavi edildi

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Çankaya'da yaralı halde bulduğu iki at ve bir eşek, Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi.

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli ekipler, hayvanseverlerin ihbarı üzerine terk edilmiş ve yaralı olarak Kırkkonaklar Mahallesi'nde bir eşek, Yaşamkent'te ise iki at buldu.

Ekiplerin köpeklerin yoğun olduğu merkeze getirdiği yaralı hayvanlar, veterinerlerce özel bir alanda tedavi edildi. Atlar sağlığına kavuşurken açık yaraları bulanan eşeğin tedavisine devam ediliyor.

Zaman zaman ilçe sınırlarında kaçak binek hayvanı ihbarı aldıklarını belirten Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi veterinerleri, sahibi çıkmayan hayvanları en uygun şekilde sahiplendirdiklerini belirtti.