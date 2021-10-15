Yaralı çoban köpeği, tedavisinin ardından sahiplendirildi

Araç çarpması sonucu yaralanan ve Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce yaralı olarak teslim alınan çoban köpeği, yapılan tedavilerin ardından sağlığına kavuşarak sahiplendirildi.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kızlarpınarı Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir aracın çarpması sonucu yaralandığı ihbarı aldıkları çoban köpeğini, 3 gün süren tedavisinin ardından eski sağlığına kavuşturdu. Tedavisinin ardından sahiplendirilen köpek, yeni ailesi tarafından teslim alındı. Köpeğin, Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kazaya bağlı yaralı halde teslim alındığını belirten Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, "Ekiplerimizin titiz çalışması sonucu bu güzel can dostumuzun tüm yaralarında iyileşme sağlandı ve eski sağlığına kavuştu. Aşılarını yaptık, ilaçlarını verdik. Çip uygulaması yapıldı. Şimdi de hayvansever bir ailemize sahiplendiriyoruz. Can dostumuza ve yeni ailesine hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA