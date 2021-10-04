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Yaralı bekçi 80 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yaralı bekçi 80 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaklaşık 3 ay önce kavga ihbarına gittikten sonra silahlı saldırıya uğrayıp yaralanan Bekçi Fırat Doğan, 80 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaklaşık 3 ay önce Kavga ihbarına gittikten sonra silahlı saldırıya uğrayıp yaralanan Bekçi Fırat Doğan, 80 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 14 Temmuz 2021 tarihinde 2 aile arasındaki kavga ihbarına giden bekçilere silahlı saldırı sonrasında Gökçen Koşal şehit düşerken, Bekçi Fırat Doğan (30) ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilmişti.

Hastaneye sevk edilen Bekçi Fırat Doğan, bir süre Tekirdağ'da tedavi gördükten sonra İstanbul'a bir hastaneye sevk edildi. Şehit Bekçi Doğan, tedavi gördüğü hastanede durumu iyiye giderken, bir de hamile olan eşinden güzel haber gelmişti. Fırat/Nesibe Doğan çiftinin Yağız Alp adında birde nur topu gibi bir çocuğu dünyaya geldi. Bekçi Fırat Doğan İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 80 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi duyan bekçinin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Şehit Bekçi için Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Rüstemapaşa Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze töreni düzenlenecek. - TEKİRDAĞ

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