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Yapraklar sarardı ortaya tablo gibi görüntüler çıktı

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Güncel

Yapraklar sarardı ortaya tablo gibi görüntüler çıktı Sonbahar mevsiminin gelmesi ve ağaç yapraklarının kuruması ile Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli geçidin de kartpostallık görüntüler oluştu Sonbahar mevsiminin gelmesiyle Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri...

SUŞEHRİ, SİVAS (İHA) - Yapraklar sarardı ortaya tablo gibi görüntüler çıktı

Sonbahar mevsiminin gelmesi ve ağaç yapraklarının kuruması ile Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli geçidin de kartpostallık görüntüler oluştu

SİVAS - Sonbahar mevsiminin gelmesiyle Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli geçidin de kartpostallık görüntüler oluştu.

Sonbaharın gelmesiyle ağaçların kuruya yaprakları rengarenk görüntüler oluşturdu. İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Geminbeli Geçidin de tabloları aratmayan görüntüler oluştu. Sarı, kırmızı ve yeşil tonun birleştiği geçitteki ormanlık alanda doğa ayrı bir güzelliğe büründü. Drone ile havadan da görüntülenen geçit izleyenleri mest etti.

Yapraklar sarardı ortaya tablo gibi görüntüler çıktı

Yapraklar sarardı ortaya tablo gibi görüntüler çıktı

Yapraklar sarardı ortaya tablo gibi görüntüler çıktı

Yapraklar sarardı ortaya tablo gibi görüntüler çıktı
İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Son Dakika Haberleri
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