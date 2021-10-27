Yapımı tamamlanan Bozüyük Devlet Hastanesi 29 Ekim'de hizmet vermeye başlayacak - Haberler
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Yapımı tamamlanan Bozüyük Devlet Hastanesi 29 Ekim'de hizmet vermeye başlayacak

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Sağlık
Yapımı tamamlanan Bozüyük Devlet Hastanesi 29 Ekim'de hizmet vermeye başlayacak

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, Bozüyük ilçesinde yapımı tamamlanan yeni devlet hastanesi binasının 29 Ekim Cuma gününden itibaren hizmete gireceğini bildirdi.

BİLECİK (AA) - Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, Bozüyük ilçesinde yapımı tamamlanan yeni devlet hastanesi binasının 29 Ekim Cuma gününden itibaren hizmete gireceğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, hastanenin 29 Ekim Cuma günü saat 08.00'dan itibaren hizmete başlayacağı belirtildi.

1 Kasım Pazartesi gününden itibaren hastanenin tüm birimleriyle yeni binada hasta kabulüne devam edeceği kaydedilen açıklamada, "Hastane binamız, 250 yatak, 66 poliklinik, 37 yoğun bakım ve 10 ameliyathane kapasitesiyle vatandaşlara hizmet verecektir." ifadesi kullanıldı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri
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