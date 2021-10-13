Yapı Kredi bomontiada 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' müzik grubunu ağırlıyor - Haberler
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Yapı Kredi bomontiada "Yüzyüzeyken Konuşuruz" müzik grubunu ağırlıyor

AA / Salih Şeref - Haberler | Güncel
Yapı Kredi bomontiada

Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi, "Yüzyüzeyken Konuşuruz" ile devam ediyor.

Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi, "Yüzyüzeyken Konuşuruz" ile devam ediyor.

Grup, gitar ve vokalde Kaan Boşnak, elektrik gitarda Engin Sevik, klavyede Baran Ökmen, bas gitarda Can Tunaboylu ve davulda Can Kalyoncu'dan oluşan kadrosuyla 21 Ekim'de saat 21.00'de Yapı Kredi bomontiada Avlu'da sahne alacak.

Yapı Kredi World'ün 30. yıl kutlamalarının bir parçası olan "World Akustik" serisi konserlerine katılım ücretsiz gerçekleşiyor.

AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri
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