Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi, "Yüzyüzeyken Konuşuruz" ile devam ediyor.

Grup, gitar ve vokalde Kaan Boşnak, elektrik gitarda Engin Sevik, klavyede Baran Ökmen, bas gitarda Can Tunaboylu ve davulda Can Kalyoncu'dan oluşan kadrosuyla 21 Ekim'de saat 21.00'de Yapı Kredi bomontiada Avlu'da sahne alacak.

Yapı Kredi World'ün 30. yıl kutlamalarının bir parçası olan "World Akustik" serisi konserlerine katılım ücretsiz gerçekleşiyor.