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Yapay zeka eğitimleriyle dinamik bireyler yetiştiriliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yapay zeka eğitimleriyle dinamik bireyler yetiştiriliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Global Al Hub iş birliğinde il genelinde en az 50 bin kişiye ulaşılması hedeflenen "Yapay Zeka Eğitim Seferberliği" için harekete geçildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Global Al Hub iş birliğinde il genelinde en az 50 bin kişiye ulaşılması hedeflenen "Yapay Zeka Eğitim Seferberliği" için harekete geçildi.

Küreselleşen dünyada gün geçtikçe insan hayatında değer kazanan 'yapay zeka' çalışmaları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İsviçre merkezli Global AI Hub ortaklığında eğitim seferberliğine dahil ediliyor. Bu kapsamda isteyenler yapay zeka, robotik kodlama konularında dünya standartlarında hazırlanmış hem teknik hem de teorik eğitimlere "Global Al Hub" platformu üzerinden ücretsiz erişim sağlayacak. Geleceğin gereklilikleri haline gelecek bu eğitimlerden yararlanmak isteyen bireyler, https://globalaihub.com/partner-campaigns/gaziantep-buyuksehir-belediyesi/?ref=GaziantepBuyuksehirBelediyesi adresinden Global AI Hub platformuna üye olabilir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı koordinasyonunda, kentte yaşayan en az 50 bin kişinin yapay zeka, robotik ve kodlama alanlarında eğitim alması hedeflerken toplumsal açıdan modern çağa ayak uyduracak dinamik bireyler yetiştirecek. - GAZİANTEP

Yapay zeka eğitimleriyle dinamik bireyler yetiştiriliyor

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