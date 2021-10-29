Yankesicilik şüphelisi teleferikle kaçmaya çalışırken yakalandı - Haberler
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Yankesicilik şüphelisi teleferikle kaçmaya çalışırken yakalandı

AA / Kenan Irtak - Haberler | Güncel

Eyüpultan'da "tantanacılık" yöntemiyle yankesicilik yaptıkları tespit edilen 3 şüpheliden biri, teleferikle polisten kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - Eyüpultan'da "tantanacılık" yöntemiyle yankesicilik yaptıkları tespit edilen 3 şüpheliden biri, teleferikle polisten kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 27 Ekim'de teleferiğe yakın bir bölgede yabancı uyruklu S.C.'nin, çantasının Kavga ediyor süsü verilerek oluşan kargaşada çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerden birinin G.S. olduğunu belirleyen ekipler yaptıkları çalışmada bu zanlının olay yerine yakın bir bölgede bulunduğunu tespit etti. Polis ekiplerini fark ederek bindiği teleferikle kaçmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında diğer iki şüpheli S.K. ve P.T., Silahtarağa Caddesi'nde kiralık araçla kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin 13 Ekim'de de Eyüpsultan'daki bir otobüs durağında kavga çıkardıkları ve kavgayı ayırmaya çalışan D.K.'nin cep telefonunu çaldıkları tespit edildi.

Şüphelilerden G.S.'nin 4 farklı suçtan arandığı ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, S.K.'nin de bir suçtan arandığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.S. tutuklanırken, diğer iki zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, şüphelilerin 2 ayrı noktada kargaşa çıkarıp "tantanacılık" yöntemiyle yankesicilik yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yankesicilik şüphelisi teleferikle kaçmaya çalışırken yakalandı

Yankesicilik şüphelisi teleferikle kaçmaya çalışırken yakalandı

Yankesicilik şüphelisi teleferikle kaçmaya çalışırken yakalandı

AA / Kenan Irtak - Son Dakika Haberleri
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