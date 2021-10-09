"Yanınızda olmaya devam edeceğiz"

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bucaspor Taraftarlar Derneği üyeleriyle buluştu. Sporun gelişmesine katkı vermeye ve derneğe destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Soyer, "Benim işim bu, ben size sahip çıkacağım" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bucaspor Taraftarlar Derneği üyeleri ile buluştu. Dernek üyeleri, Başkan Tunç Soyer'e kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Bucaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ercüment Yıldız, "Sizin konuşmalarınızda sık sık bahsettiğiniz 'Arka sıradakiler' bizleriz. Her zaman sizin yanınızdayız ve yanınızda olmaya da devam edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de ellerinden geldiği sürece Bucaspor Taraftarlar Derneği'nin yanında olacaklarını belirterek, "Benim işim bu, ben size sahip çıkacağım. Yeter ki nefesim yetsin, elim ayağım tutsun. Sayenizde güne çok güzel başladım. Sizleri tanıyıp, sizlerle birlikte olduğum için mutluyum. Bizim elimiz daha fazla size değecek. Yanınızda olduğumuzu göreceksiniz" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, daha sonra Goya Engelli Turizm Geliştirme Kooperatifi'ni ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Murat Uçkan'dan bilgi aldı, kas hastası Seçil ve Aytül Uçkan kardeşlerle sohbet eden Başkan Soyer, esnafla da bir araya geldi.

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