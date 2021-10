Yangınzedelere destek için Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosundan konser

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Sanatçı Haluk Levent, Manavgat orman yangınlarında zarar gören vatandaşlara destek vermek amacıyla Rus Kızılordu Korosu ile birlikte bir konser gerçekleştirdi.

Manavgat Belediyesi işbirliği ile gerçekleşen konserde, binlerce vatandaş Manavgat halkına destek olmak amacıyla bilet aldı. Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen konserde, Haluk Levent, Rus Kızılordu Korusu ile birlikte Cumhuriyet Marşları'nı seslendirdi. Ayrıca konserde Rus Marşları'na da yer verildi. Yoğun katılımla geçen konser, sanatseverler ve Manavgat halkı tarafından ilgi gördü.

"Manavgat'ın yanında olmaya devam edeceğiz"

Konser sonrası düşüncelerini aktaran Haluk Levent, Manavgat'ta olmaktan ve Rus Kızılordu Korosu ile konser vermekten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Manavgat 2 ay önce cehennemde kavuruluyordu. Büyük bir yangın afeti yaşandı. O zaman ağlıyorduk. Şuanda Manavgat'ın yaralarını sarmak için geldik ve şarkılar söyledik. Manavgat halkı da bizi bugün yalnız bırakmadı. Bugün çok ayrı bir gece. Yangın süresince de Manavgat halkının yanında olmaya çalıştık. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile birlikte halkımız için neler yapabiliriz diye oturup çalışmalar yaptık. Dernek olarak elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmaları da sosyal medya hesaplarından ilettik. Kimin yangın için gönderdiği paralar varsa, hepsini Manavgat'taki afet bölgelerine dağıttık. Daha da çalışmışlarımız sürecek. Bundan sonra da burada olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Bir nebze de olsa yüzümüz güldü"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat halkının oldukça zor bir süreçten geçtiğini belirterek insanların moralini bir nebze düzeltebilmek amacıyla konser organizasyonunu müşterek bir şekilde düzenlediklerini belirtti. Başkan Şükrü Sözen, "Manavgat yangınının yaralarının sarılması için Türkiye'nin her yerinden vakıf, dernek ve gönüllü müteşebbisler adeta seferber oldu. Topluma son derece duyarlı olmasıyla bilinen sanatçı dostumuz Haluk Levent'te bu zor süreçte halkımızı ve bizleri yalnız bırakmayarak her an yanımızda oldu. Gerek Ahbap Derneği öncülüğünde yapılan çalışmalar gerekse bugün ki verilen muhteşem konser, bizlere kendimizi güçlü hissetme olanağı sağladı. Bu konserin geliriyle yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaraları sarılacak" diye konuştu. - ANTALYA