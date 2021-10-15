Yangınla mücadelede hedef 100 bin gönüllü sayısına ulaşmak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yangınla mücadelede hedef 100 bin gönüllü sayısına ulaşmak

AA / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Güncel
Yangınla mücadelede hedef 100 bin gönüllü sayısına ulaşmak

Orman Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, toplumun ormanlar konusundaki hassasiyetinin takdire şayan olduğunu belirterek, "Yangınla mücadelede görev alan 14 bin gönüllü sayısını 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Orman Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, toplumun ormanlar konusundaki hassasiyetinin takdire şayan olduğunu belirterek, "Yangınla mücadelede görev alan 14 bin gönüllü sayısını 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

OGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Karacabey, Kızılcahamam'da düzenlenen "İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı"nın kapanışında yaptığı konuşmada, yaz aylarında bir yandan yangınları kontrol altına almaya çalışırken aynı zamanda kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği ve manipülasyonla da mücadele etmek zorunda kaldıklarını bildirdi.

Toplumun ormanlara bakışı ve bu konudaki hassasiyetinin takdire şayan olduğunu belirten Karacabey, şunları kaydetti:

"Bu hassasiyetin suistimali bir o kadar tehlikeli bir o kadar yanlış ve bir o kadar affedilemez bir durum. Maalesef geçtiğimiz yaz boyunca toplumumuzun bu hassasiyetini suistimal etmeye çalışan birtakım güruh hepimizi üzdü. Bu durum en çok da alevlerin içinde mücadele eden, hatta canlarını veren arkadaşlarımızı, onların ailelerini üzdü. Hiçbir vicdan sahibi insanın kabul edemeyeceği o eleştirileri, tabii biz insanlarımızın kötü niyetine değil, ormancılık konusunda yeteri kadar bilgiye sahip olamamalarına, birtakım kişilerin bilinçli bir şekilde bunları provoke etmelerine bağladık. 'İnsanlar bizi neden yanlış anladılar ve neden yanlış aktardılar, bunda bizim sorumluluğumuz var mıydı?' diye dönüp kendimize sorduk."

Türkiye'nin, dünyada sıcaklık rekorlarının kırıldığı 2021 yılında, tüm olumsuz koşullara rağmen, orman yangınlarıyla mücadelede Akdeniz ülkeleri arasında en başarılı konumda yer aldığına dikkati çeken Karacabey, "Küresel ısınmayla birlikte yangın riski kuzeye doğru kaydı. Bu bölgelerle ilgili organizasyon planlarını gözden geçirdik. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yangınla mücadelede görev alan 14 bin gönüllü sayısını 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

135 karar ve 217 eylem önerisi ele alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in katılımıyla 13 Ekim'de başlayan çalıştayda, yangın öncesi eğitim ve önleyici faaliyetler, yangına dayanıklı ormanların planlanması, mevcut ormanların korunması ve bakımı, orman yangınlarında iletişim ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yangın sonrası yanan alanların yeninden orman haline getirilmesi ile "Akdeniz Ülkeleri Yangın Birliği"nin kurulması gibi ana başlıklar ele alındı.

370 katılımcı ile 3 gün boyunca devam eden çalışmalar sonucunda sonuç bildirgesi yayımlandı.

Çalıştay kapsamında, 9 ana çalışma grubu tarafından yapılan müzakerelerde, toplam 135 karar ve 217 eylem önerisi değerlendirildi.

AA / Erhan Cihan Ünal - Son Dakika Haberleri
Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi öldü

Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi öldü

 Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

 İstanbul, sabaha yangınla uyandı! Geri Dönüşüm Tesisi cayır cayır yandı

İstanbul, sabaha yangınla uyandı! Geri Dönüşüm Tesisi cayır cayır yandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Şahap Kavcıoğlu
Magazin Bülent Ersoy Nihal Yalçın Zeynep Bastık Tarkan
Spor Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu Serdar Aziz Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Mustafa Varank Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yangınla mücadelede hedef 100 bin gönüllü sayısına ulaşmak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 15:09:45. #1.13#