SEYHAN, ADANA (Habermetre) - Yangının Vurduğu Kozan'da Zeytinliklere Kompostu Can Verecek

Seyhan Belediyesi ve Adana İşkadınları Derneği'nin (İŞKAD) ile birlikte yaşama geçirdiği "Gıdamı Koruyorum" projesi kapsamında gıda işletmelerinden toplanan organik mutfak atıkları, kompost gübreye dönüştürülüp Aladağ'dan sonra Kozan'da orman yangınında zarar gören tarım alanlarıyla buluşturuldu. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve İŞKAD Başkanı Berman Mantı ile birlikte yangının vurduğu zeytinlikleri kompostla buluşturan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, kompostla toprağın canlanıp iyileşmesini ve bitkilere can vermesini amaçladıklarını söyledi.

ALADAĞ'DAN SONRA KOZAN'DA DA KOMPOST TARIM ALANLARIYLA BULUŞTURULDU

Seyhan Belediyesi ve İŞKAD işbirliği ile yürütülen "Gıdamı Koruyorum" projesi kapsamında restoranlardan toplanan organik mutfak atıkları, kompost tesislerinde pazar, park, bahçe artıklarıyla birlikte komposta dönüştürüldü. Organik atıkların geri dönüşümü sayesinde hem israfın önüne geçirilirken, toprağı iyileştirme özelliğine sahip kompost da elde edildi.

KOMPOST TOPRAĞI CANLANDIRACAK

Başkan Akay ve İŞKAD Başkanı Mantı, Pazar günü Kozan'da İlçe Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın da katılımıyla yangının vurduğu zeytin ağaçlarını kompostla buluşturdu. Yangının etkilediği zeytin ağaçlarının köklerine kompost atıp, toprakla kompostu karıştırarak bütünleşmesini sağlayan Başkan Akay, "Bizim burada yaptığımız biraz güce katkı vermek. Bunların mümkün olduğu kadar yeniden yeşermesini kolaylaştıracak bir önlem. Kompost toprağa canlılık verecek biraz daha iyileşmelerini biraz daha çabuk ürün verir hale gelmesini sağlayacak. Bütünüyle amacımız bu" dedi.

1, 5 YILDIR ÜRETİLİYOR

Seyhan Belediyesi olarak 1, 5 yıldır kompost ürettiklerini dile getiren Başkan Akay, "Bitki, sebze, meyve atıklarından ve parklarda biçtiğimiz çimenlerden ve budamalardan elde ettiğimiz ağaçlardan bir şekilde belli bir süre içerisinde bunları elde etme şansımız oluyor. Yaklaşık 1, 5 senedir biz bu işi yapıyoruz. Adana'da kendi yeşil alanlarımızda bunları kullandık. Çiftçilere dağıttık, Aladağ'dan sonra burada sevgili başkanımla mümkün olduğu kadar mağdur olan köylülerimize bir ölçüde yardımcı olabilmek için böyle bir eylem içerisindeyiz" diye konuştu.

BAŞKAN ÖZGAN'DAN TEŞEKKÜR

Seyhan Belediyesinin yangının çıkığı ilk gününden itibaren Kozan'a destek olduğunun altını çizen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Sivil toplum örgütleri ve belediyeler olarak yaraları sarmaya çalıştık. Onlardan biri de Seyhan Belediyesi. Ben emeği geçen başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

HEM İSRAF ÖNLENİYOR HEM DE MUTFAK ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜMLE EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Seyhan Belediyesi ve İŞKAD'ın birlikte yürüttüğü "Gıdamı Koruyorum" projesi kapsamında hem israfı önlemek hem de mutfak atıklarının organik gübreye dönüştürülmesi yönündeki çalışmaları aktaran İŞKAD Başkanı Berman Mantı, "Seyhan Belediyemizin 1, 5 sene önce başlattığı kompost gübreyle de hem pazar atıklarının toplanması hem de restoranlardaki ve evlerdeki mutfak atıklarının organik gübreye dönüştürülmesi için bir çaba içerisindeyiz. Bugün burada Kozan'da yanan tarım arazisinde yanan tarım arazisinde uygulaması için geldik" ifadelerini kullandı.

Başkan Akay daha sonra Kozan'da yangından etkilenen vatandaşları ziyaret edip, çiftçilere kompost, ailelere gıda kolisi, çocuklara da okul çantası ve oyuncak armağan etti.

05. 10. 2021

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