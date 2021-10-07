Yangında zarar gören ormanlar için 'doğal yenilenme' önerisi - Haberler
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Yangında zarar gören ormanlar için "doğal yenilenme" önerisi

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Yangında zarar gören ormanlar için

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıza Binzet, Akdeniz ve Ege'deki orman yangınlarının ardından ekolojik yaşamın canlanmaya başladığı bölgelerde doğaya müdahale edilmemesi önerisinde bulundu.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin Üniversitesi (MEÜ) Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıza Binzet, Akdeniz ve Ege'deki orman yangınlarının ardından ekolojik yaşamın canlanmaya başladığı bölgelerde doğaya müdahale edilmemesi önerisinde bulundu.

Rıza Binzet, AA muhabirine, Türkiye'nin farklı kentlerinde çıkan orman yangınlarının ekolojik yaşamın dengesini bozduğunu söyledi.

Ege ve Akdeniz'deki yangınların doğadaki canlıların yaşam alanlarında büyük zarara neden olduğunu dile getiren Binzet, şöyle konuştu:

"Ormanı bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. Ormanlarda canlı ve cansız faktörler var. Mikroorganizmalar, kuşlar, diğer hayvanlar, bitkiler, kara yosunları var. Ormanlar bir ekosistem, yaşam alanı aslında. Yangınlar bu habitatın bozulması anlamına geliyor. Orman yangınlarında bu canlı varlıklar ya tamamıyla ya da kısmen yok olmuş oluyor. Hayvan türlerinin bir kısmı yangından kaçabiliyor. Bitkiler ise kaçamıyor."

"Ormanlık alanlarda müthiş bir canlanma mücadelesi var"

Binzet, yanan ormanlardaki bazı bitki türlerinin yeşermeye başladığını, hayvanların doğada yeni yuvalarını inşa etme sürecine girdiğini anlatarak, "Ormanlık alanlarda müthiş bir canlanma mücadelesi var. Hem Ege hem de Akdeniz'de birinci yıldan sonra nelerin canlanacağını görebileceğiz. Bazı bitkiler erkenden canlandı ama tamamını bir yıl sonra daha iyi görebileceğiz. Ege ve Akdeniz doğanın kendini yenileyebilmesi açısından uygun bir alan." dedi.

Ekolojik yaşamın canlanmaya başladığı bu süreçte herkesin üzerine düşen bazı görevleri olduğunu vurgulayan Binzet, "İnsanların iyi niyetlerle ekim yapma mantığı içerisinde olmamaları gerekiyor. Bu işin uzmanlar tarafından yönetilmesi gerektiği vatandaşlara bildirilmeli. Doğanın mücadelesi devam ettiği için her türlü müdahale oraya müdahale anlamına geliyor. Çünkü doğa kendisine yapılan müdahaleyi hiçbir zaman affetmiyor. Yapay müdahalelerden kaçınmak gerekiyor." diye konuştu.

"Ekolojik rehabilitasyonun doğal süreçlerle tamamlanması gerekiyor"

Binzet, Orman Bölge Müdürlükleri tarafından yanan alanlarda gerçekleştirilecek çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ekolojik rehabilitasyonun doğal süreçlerle tamamlanması gerekiyor. Bu süreç çok uzun. Bunun kontrol edilebilirliğini sağlamak da meşakkatli bir iş. Eğer tamamen yok olmuş olan bölgeler varsa oraya müdahale edilebilir. Doğayı kendi haline bırakarak orada mevcut olan türlerin kendi bünyesinde çimlenerek süreci tamamlamalarını ve süksesyon (belli bir zaman diliminde ekolojik topluluğun tür yapısındaki değişim süreci) aşamalarını sıralı olarak değiştirerek orman formuna dönüşmesini takip etmek gerekiyor."

Fidan dikmenin doğanın döngüsüne katkı sağlayacağını aktaran Binzet, bunun doğanın rehabilitasyonunu tamamlamasının ardından yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Yangında zarar gören ormanlar için doğal yenilenme önerisi

Yangında zarar gören ormanlar için doğal yenilenme önerisi

Yangında zarar gören ormanlar için doğal yenilenme önerisi

Yangında zarar gören ormanlar için doğal yenilenme önerisi

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yangında zarar gören ormanlar için 'doğal yenilenme' önerisi - Haberler
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