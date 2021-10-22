YANGINDA ZARAR GÖREN CAMİ ONARILARAK YENİDEN HİZMETE AÇILDI

KOZAN, ADANA (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören Acaryayla Camisi onarıldıktan sonra düzenlenen törende dualarla yeniden hizmete açıldı.

İlçede 23 Ağustos 2020'de çıkan ve pek çok mahalleyi etkisi altında aldıktan 3 gün sonra söndürülen orman yangınında, Karahamzalı Mahallesi'ndeki Acaryayla Camisi zarar gördü. Hayırsever vatandaş Ahmet Eren ve valiliğin katkılarıyla cami onarıldı. Caminin yeniden hizmete başlaması nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Vali Süleyman Elban, Ak Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay,, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, caminin onarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

İHALE YAPILDI

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay da Çamlarca, Karahamzalı, Çürüklü ve Minnetli mahallelerinde zarar gören 35 ev ve 10 ahırın yapımıyla ilgili ihalenin yapıldığını belirterek, "Tek bir vatandaşımızın afetlerden mağdur olmaması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Vali Süleyman Elban ise üzüntü veren orman yangınlarında devlet millet ile birlikte yaraları sardıklarını ifade ederek, "Yangında zarar gören camimizin hayırseverlerimizin desteği ile tamamlanması ile bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.