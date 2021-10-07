Yangında evden çıkamayan kadını itfaiye kurtardı

BOLU'da, evin bitişiğindeki ardiye olarak kullanılan garajda çıkan yangında alevlerin giriş kapısının olduğu alanı sarması nedeniyle evde mahsur kalan Feride Özdere, itfaiye tarafından kurtarıldı. Alevler söndürülürken tekrar eve giren Özdere, limon isimli kuşlarını kafesiyle birlikte dışarı çıkardı.

Saat 21.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi'nde Vahit Özdere'ye ait 2 katlı evin bitişiğinde bulunan ardiye olarak kullanılan garajda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken alevler evin giriş kapısının bulunduğu alana sıçradı. Yangını görenler ve ev sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Evde bulunan Vahit Özdere ve gelini Nurgül Özdere evden çıkmayı başardı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.