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Yangın Güvenlik Önlemleri Alınıyor

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Yangın Güvenlik Önlemleri Alınıyor

İtfaiye Müdürlüğümüzce 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği'ne göre yangın söndürme tüplerinin periyodik kontrolü yapılarak Belediye Başkanlığımıza bağlı müdürlüklerin son kullanma tarihi geçmiş, bakım, onarım ve yeni ihtiyaç duyulan yangın söndürme cihazlarının değişimi...

İtfaiye Müdürlüğümüzce 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği'ne göre yangın söndürme tüplerinin periyodik kontrolü yapılarak Belediye Başkanlığımıza bağlı müdürlüklerin son kullanma tarihi geçmiş, bakım, onarım ve yeni ihtiyaç duyulan yangın söndürme cihazlarının değişimi yapılarak, kurumumuzda yangın güvenlik önlemleri alınıyor.

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