Yandex, Moskova Sokaklarına Teslimat Robotları Yerleştirdi

Yandex NV'nin sürücüsüz araç birimi, insanların Moskova çevresindeki 27 postaneden robot teslimatını seçmelerine olanak tanıyan bir pilot program başlattı.

Rusya'nın en büyük internet arama şirketi, son teslimat etabını otomatikleştirmek için robotları kullanarak Rus Postası için paketler teslim etmeye başladı.

Şirket Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Yandex NV'nin sürücüsüz araç birimi, insanların Moskova çevresindeki 27 postaneden robot teslimatını seçmelerine olanak tanıyan bir pilot program başlattı.

Yandex'in halihazırda Ohio Eyalet Üniversitesi'nde GrubHub için yiyecek sağlayan 50 bavul büyüklüğünde robotu var ve ayrıca Rusya'da birkaç yerde filo işletiyor. Ağustos ayında, Uber Technologies Inc. 'in kendi kendine sürüş girişimindeki payını satın aldığını duyurdu.

Rusya, dünyanın en büyük ülkesi ve robotların veya insansız hava araçlarının kullanımı, uzak veya seyrek nüfuslu bölgelerde hizmet sunmanın uygun maliyetli bir yolu olabilir. Devlet tarafından işletilen posta servisi, lansman töreninde bir kaza ile sona eren 2018 çabası da dahil olmak üzere geçmişte drone teslimatı ile deneyler yapmıştı.

İngiltere Kraliyet Postası, bir İskoç adasına teslimat yapmak için bir drone kullandı, Japon şirket Japan Post Holdings Co. ise insansız hava araçlarının kullanımını test ediyor ve 2023'te posta ve paketleri teslim etmeye başlamaları bekleniyor.

Kaynak: Digitalcommerce360

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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