Yanan ormanlar için gençlerin 'meşe palamudu' seferberliği

Yaz ayında özellikle Servi bölgesinde çıkan orman yangınlarına dikkat etmek ve doğaya vefa borçlarını ödemek amacıyla harekete geçen bir grup genç, Sürekli köyü bölgesinde topladıkları meşe palamutlarını kuruttuktan sonra kasım ayında büyük etkinlik ile toprakla buluşturacak.

"Topladığımız meşe palamutlarını, yanan ormanlık alanlar yerine ekip daha güzel ormanlık alanlar oluşturmayı düşünüyoruz. Topraklarımız da meşe palamutlarına elverişlidir. Bu yüzden biz de doğaya olan vefa borcumuzu ödemek için meşe palamudu ve badem tohumlarını kasım ayında ekeceğiz. Yapacağımız etkinlikte tüm ilçe halkımızı bekliyoruz."